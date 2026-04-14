【リマ共同】12日のペルー大統領選は、首都リマなどの一部でトラブルのため約6万人の有権者が投票できなくなり、13日も投票が続いた。開票は進むが、正式結果の公表に遅れが出ている。結果確定には時間がかかる見通し。選挙管理当局によると、故アルベルト・フジモリ元大統領の長女で右派政党フエルサ・ポプラル党首のケイコ・フジモリ氏（50）が首位に立つが、当選に必要な過半数に届いていない。2位の候補と6月7日の決選投票