インドネシアのプラボウォ大統領（左）と会談するロシアのプーチン大統領＝13日、モスクワ（AP＝共同）【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は13日、モスクワでインドネシアのプラボウォ大統領と会談し、エネルギーや経済分野での協力を強化することで一致した。ロシア大統領府が発表した。中東情勢の混乱を踏まえ、インドネシアによるロシア産原油の購入を含むエネルギーの安定供給を協議したとみられる。両国は昨年「戦略