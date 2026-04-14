楽天が14日からのソフトバンク3連戦に向け、先発ローテーションを再編した。14日の初戦は10日のオリックス戦が雨で流れた荘司が先発。開幕投手の3戦3勝となれば球団では11年岩隈、16、20年の則本以来となる中、「気持ちは雨の日からホークスに向かっています」と闘志を燃やした。あす15日の先発は古謝。8日の日本ハム戦で9回1安打完投しながらもソロ一発に泣いた左腕が雪辱を期す。16日の北九州での3戦目はドラフト1位の藤原