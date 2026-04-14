３月のセンバツで優勝した大阪桐蔭が１３日、同校のある大東市役所に表敬訪問した。西谷浩一監督（５６）や２１人の部員らが出席。西谷監督は「５試合も経験できましたので、夏に必ずつなげていきたい」などとあいさつ。逢坂市長からは祝福を受け、「春夏優勝、頑張っていただきたい」とエールを送られた。歓談の時間では議員からユニークな質問も飛びだした。最近は長髪の球児もいるが、大阪桐蔭は全員が丸刈り。その思いにつ