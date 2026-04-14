世界規模の影響力だ。フィギュアスケートペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの?りくりゅう?こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３＝ともに木下グループ）が１３日、東京・立川市の「ＭＡＯＲＩＮＫ」で行われた所属先の合同入社式に登場し、３３３人の新入社員を驚かせた。サプライズで新入社員の前に現れた?りくりゅう?はイタリアの地で舞った伝説のフリー「グラディエーター」の一部を披露した。演技後には未来を担う若