新日本プロレス「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」（５月１４日、後楽園で開幕）で連覇を狙う藤田晃生（２３）が、偉業達成後の野望を明かした。昨年大会では史上最年少優勝を果たしながら、ＩＷＧＰジュニアヘビー級王座（現王者はＤＯＵＫＩ）には手が届かなかった。新たな「新日ジュニアの顔」を目指す藤田が見据えるのは、大阪城ホール大会（６月１４日）のメインイベントだ。前年度覇者として連覇を狙う