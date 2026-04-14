本多大夢（ひろむ、２５）と浜川路己（ろい、２０）による男性アイドルデュオ「ＲＯＩＲＯＭ」が５月７日に「ＣＬＡＳＳＩＣＷＡＶＥ」でメジャーデビューすることが１３日、分かった。同楽曲を冠したミニアルバムも６月１０日にリリースされる。昨年５月８日に誕生した「ＲＯＩＲＯＭ」が、結成１年の節目に待望のメジャーデビューだ。本多が「結成から約１年お待たせしてしまいましたが、やっと皆さまにデビュー曲をお届け