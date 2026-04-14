◆米大リーグブルージェイズ２ー８ツインズ（１２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）メジャー挑戦１年目のブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は１２日（日本時間１３日）の本拠ツインズ戦で４打数無安打に終わり、開幕から５カード１５試合を終えた。１４試合に出場し、打率２割４厘、２本塁打、３打点。２４、２５年に巨人野手担当だった宮内孝太記者が開幕直前から現地で取材し、岡本の約３週間を「見た」。