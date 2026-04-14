巨人の則本昂大投手（３５）が１３日、自身初の伝統の一戦、１４日の阪神戦（甲子園）での移籍後初勝利を誓った。ローテが再編され、火曜日のカード初戦に先発。登板予定だった９日の広島戦（マツダ）が雨天中止となった影響で中１１日と期間は空いたが「その分いい準備ができた」と状態は万全だ。幼少期は阪神ファン。甲子園では過去３登板で１１イニング無失点と好相性の右腕が、首位を走る猛虎打線に立ち向かう。敵地・甲子