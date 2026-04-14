◆プロボクシング▽ＩＢＦ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦〇王者タノンサック・シムシー（２回ＫＯ）セルジオ・メンドーサ●（４月１３日、東京・後楽園ホール）ＩＢＦ世界ライトフライ級タイトルマッチ１２回戦で、王者タノンサック・シムシー（２５）＝タイ／グリーンツダ＝が同級１位セルジオ・メンドーサ（２５）＝メキシコ＝を２回２分３２秒ＫＯで下し、初防衛戦に成功した。タノンサ