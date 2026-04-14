中日の落合英二２軍投手コーディネーター（５６）が１軍に配置転換となったことが１３日、ＮＰＢから公示された。２４年まで３年間は１軍ヘッドコーチなどを務め、昨季から主に２軍の指導を担当してきた。防御率４・２９とリーグワーストの投手陣のてこ入れが狙い。今後、１軍の投手コーチは山井、浅尾、大塚（巡回投手・育成）を含めて４人体制となる。井上監督は「選手の並べ方（継投）とか。３人の知恵より、４人の知恵でしょ