日本ハムから金銭トレードで中日に加入した杉浦稔大投手（３４）が１３日、バンテリンＤで入団会見を行った。背番号３３に決定。チームは借金８の最下位で、救援防御率６・４７と崩壊状態。２１年に２８セーブをマークした右腕は「直球と奪三振率がアピールポイント。強気に攻めて、ゼロで帰ってくる投球を期待してほしい」と力を込めた。ヤクルトに始まり、３球団目。通算２２１登板と経験豊富で「大きなチャンス。信頼を勝ち