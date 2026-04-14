阪神・才木浩人投手（２７）が１３日、巨人打線に“３球勝負”を予告した。１４日に甲子園で今季初の伝統の一戦に先発する。７日のヤクルト戦（甲子園）ではセ・リーグタイの１６三振を奪い、うち７個が３球三振。本拠地で調整した右腕は「打者が嫌がって、初球から振ってフライアウトを取る流れになるのも自分的にはすごくいい」と、攻撃的な投球で重圧を与えていく。２４年７月１６日の黒星を最後に９戦負けなしの７連勝中と