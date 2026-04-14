オリックス・曽谷龍平投手（２５）が１３日、今季初登板となる１４日の西武戦（京セラＤ）を前に並々ならぬ決意を明かした。同じ左腕として３月のＷＢＣも戦った宮城が、左肘内側側副じん帯損傷で１０日に出場選手登録抹消。「僕たちが頑張るしかない」と奮起した。宮城は１学年下だが、プロとして尊敬している。離脱が決まった直後に連絡した。「しっかり治して、また一緒に頑張りたい。僕が代わりになれるかは分からないけど