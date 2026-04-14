◆米大リーグドジャース２―５レンジャーズ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、メジャーでもトップクラスの右腕から、２試合連続の先頭打者本塁打となる５号ソロを放った。本拠地・レンジャーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発し、初回先頭の１打席目に１８、１９年にサイ・ヤング（ＣＹ）賞に輝いた実績を持つＪ・デグロム投手（３７）か