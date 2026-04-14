横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が左肩痛により、15日から巡業の離脱が決まった。13日、奉納相撲が行われた都内の靖国神社で高田川巡業部長（元関脇・安芸乃島）が取材に応じ「しっかり治して本場所で戦える態勢をつくってもらいたい」と話した。先場所は「左肩関節亜脱臼」で途中休場。今巡業では本格的な稽古を再開していなかった。この日は日体大時代の大会で優勝を飾るなど思い入れのある地で土俵入りを披露。「横綱とし
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 京都で遺体発見 靴はいておらず
- 2. 男児不明 父親への「疑問点」
- 3. 遺体発見場所に記者ら動揺? 京都
- 4. 北村匠海「共演者逮捕」ジンクス
- 5. 相席食堂 不適切行為をABC認める
- 6. 共犯者・洋平さんが死去 26歳
- 7. 小6不明 家族関係の取材に限界か
- 8. 東京ガス社員が死亡「もう限界」
- 9. 子どもとみられる遺体発見 京都
- 10. 小6不明の直前 普通ではない号泣
- 1. 京都で遺体発見 靴はいておらず
- 2. 男児不明 父親への「疑問点」
- 3. 遺体発見場所に記者ら動揺? 京都
- 4. 子どもとみられる遺体発見 京都
- 5. 東京ガス社員が死亡「もう限界」
- 6. 死後相当の期間が経過と京都府警
- 7. 小6不明の直前 普通ではない号泣
- 8. 列車にはねられ死亡 線路で脱輪?
- 9. 路上で「立ちション」→人生詰む
- 10. 大分の山中に女性遺体 死因判明
- 1. 小6不明 家族関係の取材に限界か
- 2. サウナ室が150℃に 客が無断操作
- 3. 自民党大会で歌唱 自衛隊法抵触?
- 4. 「相続」がきっかけ→生活保護に
- 5. 噛みついた男性死亡 容疑者扱い?
- 6. ファミマ 初任給引き上げを決定
- 7. 出勤停止の社員に給与支払い命令
- 8. 山下委員長「しゃべりません」
- 9. 首都高6人死傷 被告に遺族が呆れ
- 10. 海峡を「逆封鎖」木原氏の答えは
- 1. イスラエルで戦争再開準備報道
- 2. 教皇批判「外交にとって最悪」
- 3. 米NY地下鉄で刺傷「自分は悪魔」
- 4. トランプ氏 UFC観戦で合意破棄?
- 5. イラン軍高速艇への攻撃警告 米
- 6. 中国がイランに地対空ミサイルか
- 7. 米とイラン 停戦合意に達しず
- 8. 李在明氏のX投稿巡り論争続く
- 9. 米がイランに「レッドライン」
- 10. 「手続き記憶」を高める方法とは
- 1. 「Adobe Acrobat」深刻な脆弱性
- 2. 原油高騰 サランラップ値上げへ
- 3. 日本人の「NIKE離れ」止まらず?
- 4. 後悔の前に知るべき「年金の罠」
- 5. 年収1000万夫婦 NISA貧乏の現実
- 6. TOTO ユニットバス受注停止報道
- 7. 大手電力で初 持ち株会社移行へ
- 8. 「髪切った?」もセクハラ扱いか
- 9. 円安がドル円を下支え 再び戻る
- 10. ウーバー「醤油12個」注文の正体
- 1. 狭い空間に 小型除湿機発売へ
- 2. スマホが重い原因はLINE 解決法
- 3. サイボーグやアバターロボットは未来のライフスタイルをどう変えるか?「国際サイボーグ倫理委員会」が豪華メンバーで配信イベント開催
- 4. カシオ、ブラック基調にエレクトログリーンを配したG-SHOCK- 5機種
- 5. 連携強し！ DJIユーザーの360度カメラはDJI Osmo 360一択
- 6. すばる望遠鏡が撮影した銀河を分類 市民天文学サイト 「GALAXY CRUISE」公開
- 7. 中古スマホ 選び方と人気機種
- 8. NTTドコモ、1年ぶりのiモードケータイ「P-01H」を発表！超大文字や歩数計搭載、みまもりメール対応などよりらくらくホンシリーズよりに
- 9. 「2万円台でこれは買い」神コスパの本格ランニングウォッチ、Amazfit Active 3 Premiumを実機レビュー
- 10. カシオ、モノトーンデザインのフルメタル「G-SHOCK」発売
- 11. 黒ミャクミャクの新商品！「ぬいぐるみ付チョコクランチ」が登場
- 12. Google、NICTとデジタル庁への技術支援 - AI活用で日本のデジタル基盤を設計段階から保護する2つの取り組み
- 13. 今売れてる4Kチューナー搭載テレビ、シャープが50型と40型で1位、2位を独占 2020/03/01
- 14. NHK、「ミラノ・コルティナ2026オリンピック」をNHK ONEで全競技・全種目配信。スマホ/TV向けアプリで快適視聴
- 15. 「ポンプどこ行った!?」はもう卒業。ボタン1つで勝手に圧縮してくれる次世代バッグ
- 16. 腕時計を買うならどっち? G-SHOCKとプロトレックの「最新カジュアルウオッチ」をプロが採点してみた!
- 17. 訪問工事者の名前と顔まで事前に通知！ガスコンロの買い替えで体験した最新の「おもてなし」サービス
- 18. 俺が思うワンランク上のアイマス名刺デザイン術12選（全人類は大槻唯に帰依せよ）
- 19. ソニーがaibo用の新しいおもちゃ「サイコロ」を発売
- 20. アドビ、Premiere ProのアップデートでAIを活用したオートリフレーム機能を搭載。16:9の映像を縦長や正方形のコンテンツに最適化が可能
- 1. 大谷翔平のW受賞拒む采配 憤慨
- 2. 「第2子妊娠か」大谷めぐり憶測
- 3. フィギュア鍵山 来季休養を発表
- 4. 大谷5号も…ド軍が「ピンチ」に
- 5. W杯 アルゼンチンが大番狂わせ
- 6. ロバーツ監督「よくなかった」
- 7. ヤ軍内野手が問題発言…批判殺到
- 8. 村上宗隆 4試合連続ノーヒット
- 9. 佐々木朗希に「継続性が必要」
- 10. トッテナムのDF 今季復帰厳しい?
- 1. 北村匠海「共演者逮捕」ジンクス
- 2. 共犯者・洋平さんが死去 26歳
- 3. 相席食堂 不適切行為をABC認める
- 4. 信子 33歳で高校への入学を報告
- 5. 「ついに月9まで」JK役に騒然
- 6. 河本準一 元アイドル妻と離婚か
- 7. 山崎賢人を起用したNHKに怒る声
- 8. 新木優子の「食事マナー」が物議
- 9. 元乃木坂46 和田まあやが結婚
- 10. 高須氏が板東英二と2SHOT 騒然
- 1. 隣は綾瀬はるか似 私は情緒崩壊
- 2. しまむらの「ワッフルパンツ」
- 3. 【漢字クイズ】「新栄町」はなんて読む？「栄」に苦戦する人多数！？
- 4. 「弟がいた」衝撃の事実に戦慄
- 5. 肌に正直に ベースメイク新開発
- 6. 娘が放尿寸前 絶体絶命の母親
- 7. 理系院で悲劇「先輩は綺麗な人」
- 8. イマドキガール愛用 チャーム2点
- 9. ZARAで見つけたブルーシャツ
- 10. 義母の言動に凹む…育児中の女性