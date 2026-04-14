横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が左肩痛により、15日から巡業の離脱が決まった。13日、奉納相撲が行われた都内の靖国神社で高田川巡業部長（元関脇・安芸乃島）が取材に応じ「しっかり治して本場所で戦える態勢をつくってもらいたい」と話した。先場所は「左肩関節亜脱臼」で途中休場。今巡業では本格的な稽古を再開していなかった。この日は日体大時代の大会で優勝を飾るなど思い入れのある地で土俵入りを披露。「横綱とし