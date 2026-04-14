本多大夢と浜川路己によるデュオ「ROIROM」が、5月7日にメジャーデビューする。それに先立って、デビュー曲のタイトルが「CLASSIC WAVE」であり、同楽曲を冠したミニアルバムを6月10日に発売することが発表された。【写真】めがねを着用！知的な雰囲気のROIROMROIROMは、timeleszのメンバーを決めるオーディション『timelesz project‐AUDITION‐』（通称：タイプロ、Netflix）をはじめ、国内外のオーディション番組で話題を集