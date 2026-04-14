本多大夢（25）と浜川路己（20）によるアイドルデュオ「ROIROM」のメジャーデビュー日が、5月7日に決定した。デビュー曲「CLASSIC WAVE」が同日にデジタルシングルとして配信され、同曲を冠したミニアルバムが6月10日に発売される。2人は過去に出演したオーディション番組で人気を博し、昨年5月8日に結成。昨年11月にビクターエンタテインメントからプレデビューし、同月に行ったイベントでは約2万人を動員した実績がある。関係者