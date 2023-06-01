女子プロゴルファーの原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）が米ラスベガスでのオフショットを公開し、反響が寄せられている。米女子プロゴルフツアーに参戦している原は日本時間１３日、インスタグラムを更新し、「毎日楽しいなーベガスの街でストレッチしちゃった笑」と街中で１８０度開脚するショットをアップ。「ゴルフはミスショットしかしてないの？ってくらいミスの動画しかなくてびっくり笑