１月の群馬県前橋市長選で再選した小川晶氏が近影を見せた。小川氏は１３日に自身のインスタグラムを更新し、「おはようございます。週末は良いお天気で、イベント盛りだくさんでしたね」とあいさつ。「【焼きまんじゅうフェス２０２６】では、多くの人で賑わい、前橋の食文化と地域の力を改めて感じる時間となりました。オリジナル焼きまんじゅう作りや八木節などのステージ発表、様々なワークショップなど、こどもも大人も