10日のマリナーズ戦で、一回途中降板するアストロズの今井達也＝シアトル（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、アストロズは13日、今井達也投手が右腕の疲労のため15日間の負傷者リスト（IL）に入ったと発表した。12日にさかのぼって適用される。先発した10日のマリナーズ戦で5四死球を与えるなど制球が乱れ、わずか1/3回のみで降板していた。27歳の今井はプロ野球西武からポスティングシステムで今季加入。4日のアスレチ