お笑いコンビ「次長課長」の河本準一（51）が12日深夜放送のテレビ朝日系「有吉クイズ」（日曜深夜0・40）に出演。パニック障害とうつ病で活動休止していた際に連絡してくれた先輩芸人を明かした。今回は人気企画「有吉のメダルゲームシリーズ」を放送。ゲストには、番組MCの有吉弘行の一年後輩で、ブレイク時期を共にした戦友でもある河本が登場し、懐かしの思い出話に花を咲かせた。トークの中で話題は、河本が療養のため