今回は“父子鷹”について。今の競輪界の代表格はG1・9Vの山崎芳仁と息子・歩夢。歩夢もすでに2度のS級優勝をマークしている。他にも二世レーサーとして父の背中を追ってプロ入りした選手は数多い。藤田昌宏を父に持つ127期の藤田楓（22＝岡山）もその一人だ。昨年5月のルーキーシリーズを経て、7月に本デビュー。12月にA級1、2班戦へと特別昇班を果たした。昇班後は7戦して、まだ優勝なし。4月5〜7日の高知では1、2、3着