NY株式13日（NY時間15:25）（日本時間04:25） ダウ平均48054.03（+137.46+0.29%） ナスダック23104.55（+201.66+0.88%） CME日経平均先物57555（大証終比：+975+1.69%） 欧州株式13日終値 英FT100 10582.96（-17.57-0.17%） 独DAX 23742.44（-61.51-0.26%） 仏CAC40 8235.98（-23.62-0.29%） 米国債利回り 2年債 3.781（-0.015） 10年債 4.299（-0.018） 30年債 4.901