ボートレース桐生の「開設70周年記念赤城雷神杯」は3日目を迎える。注目は12Rだ。初日のドリーム戦を制した馬場は2日目も1、3着と安定した走りを見せた。得点率トップタイで予選を折り返した。舟足も出足中心に悪くない仕上がりを見せているだけに、先に回れば逃げ切れる。スタートに集中して、このイン戦をモノにし、準優の好枠取りに向けて弾みをつける。対抗は同じく力強い動きを引き出している森高。2コースから熟練の