アマチュアボクシング9冠で49戦全勝の藤木勇我（18＝大橋）が13日、所属ジム主催興行内で行われた公開プロテストに合格した。日本ライト級ユース王者の橋本舞孔（DANGAN）とのスパーリングでは2回にタイミング抜群の右ストレートをヒット。高校時代に全国大会全てで優勝したことから「THEKING」の愛称がつく逸材は、接近戦でも技術の高さを見せつけた。6月10日の興行のメインイベントでデビュー戦となる59・9キロ契約6回戦を