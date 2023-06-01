ボートレース福岡の「G1福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走」は4日目を迎える。注目は12Rだ。予選ラストの主役を務めるのは末永。2日目ドリームから2着を並べ、勝負駆けに持ち込んだ。イン戦の直近10走は7勝、2着2回と上々。機力も悪くなく信頼の一手だ。茅原が2コース向きの仕上がりではなく、握って攻める常住を次位筆頭に推す。茅原はどこまで回り足系統を上向かせられるか。高倉も侮れない。＜1＞末永和也伸び