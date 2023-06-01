巨人の戸郷翔征投手が１３日、試行錯誤を続ける新フォームについて状況を明かした。１２日のファーム・リーグＤｅＮＡ戦（平塚）に先発して７回４安打１失点と好投。「捕手の反応だったり、打者の反応っていうのが変わってきた。そういう意味では、まだ１軍の選手に投げていないのでなんとも言えないんですけど、感覚的には少し良くなっているんじゃないかな」と語った。現在挑戦中のフォームは、胸の前で構えたグラブを横に引