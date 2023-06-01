料理人No.1決定戦『CHEF-1グランプリ2026』の決勝進出者4人が14日、発表された。決戦の模様は、ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネットで、4月26日午後6時30分〜7時50分に放送。【画像】はらぺこで、お待ちください。美味しそうな『CHEF-1グランプリ2026』キービジュアル『CHEF-1グランプリ』は、優勝賞金1000万円をかけて、プロ・アマ問わず、年齢が40歳以下の若手料理人が参加。今大会のテーマは“令和の「新・定番」を生み出せ