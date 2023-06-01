日本サッカー界にもたらされた朗報に隣国も注目している。４月11日に開催されたラ・リーガ第31節のアラベス戦（３−３）で、レアル・ソシエダの久保建英が83日ぶりの出場を果たした。１月18日のバルセロナ戦で左ハムストリングを負傷し、長期の離脱を余儀なくされた日本代表MFは、この試合の54分から途中出場。６分後の60分にヘッドでアシストをマークするなど、いきなり結果を残した。待望の復帰に日本中が沸くなか、韓国