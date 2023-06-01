株式会社コーセーは、グローバルスキンケアブランド「雪肌精」において、ドジャース・大谷翔平投手（３１）を起用した日やけ止めの重要性を発信する大型プロモーションを実施する。今年は、太陽とたたかう大谷をリアルな巨大３Ｄビジュアルで再現した大迫力の「大谷ＳＵＮトラック」が登場。４月１８日から同２８日にかけて、東京・名古屋・大阪の名所を駆け巡る。このトラックのお披露目の場として、４月１８、１９日の