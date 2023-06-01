お笑いタレントの有吉弘行（51）が12日深夜放送のテレビ朝日系「有吉クイズ」（日曜深夜0・40）に出演。かつて東京・三軒茶屋で財布を紛失した際、拾ってくれた意外な人物を明かした。今回は人気企画「有吉のメダルゲームシリーズ」を放送。ゲストには、有吉の一年後輩で、ブレイク時期を共にした戦友でもあるお笑いコンビ「次長課長」の河本準一が登場し、懐かしの思い出話に花を咲かせた。トークの中で、有吉が若手時代に