フィギュアスケート・ペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組が13日、東京・立川の「MAORINK」で行われた所属先の木下グループ入社式にサプライズ登場した。五輪フリー曲でリフトなどを披露し、金言も授けた。三浦は「楽しみながらたくさんのことにチャレンジして」と話し、木原も「僕たちも失敗して多くを学んだ。日々の積み重ねを大切に」と呼びかけた。同リンクで指