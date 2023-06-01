アメリカのトランプ大統領は、自らをイエス・キリストに似せたように見える画像をSNSに投稿しましたが、支持基盤である保守派からも批判が相次ぎ、削除しました。トランプ大統領は12日、ローマ教皇レオ14世を非難する投稿を行った直後、自らの姿をイエス・キリストに似せたように見える画像をSNSに投稿しました。AIで作られたとみられる画像には、白いローブを着たトランプ氏がベッドに横たわる病人の額に光り輝く手をかざす様子が