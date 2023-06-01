高市総理はパキスタンのシャリフ首相と電話会談をおこない、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議の仲介を支持する考えを伝えました。高市総理「米国・イラン間の協議について、シャリフ首相をはじめとするパキスタン関係者の仲介努力に敬意を表し、これを支持する旨をお伝えいたしました」高市総理はきのう、パキスタンのシャリフ首相とおよそ15分間電話会談しました。パキスタンはアメリカとイランの戦闘終結に向けた仲介役を