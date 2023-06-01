イランとアメリカの停戦交渉が難航し、石油製品の不足が懸念される中、住宅設備大手のTOTOはユニットバスなどの新規の受注を停止しました。TOTOによりますと、新規の受注を停止したのは、▼「ユニットバス」や、▼便器や換気扇、壁・床などを一体にした「トイレユニット」などです。すでに取引業者に通達しているとしています。イラン情勢を受け、原油価格が高止まりする中、▼「ナフサ」由来の有機溶剤や、▼壁や床にフィルムを貼