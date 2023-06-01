フィギュアスケート男子で22年北京、26年ミラノ・コルティナ両五輪で銀メダルの鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ・中京大）が13日、自身のインスタグラムで来季の休養を発表した。「自分自身を見つめ直す時間をつくって過ごしていけたら」などと報告。今後はアイスショー出演も控え「いろんなプロジェクトを進めているのでお楽しみに待っていただけたらありがたいです」とした。30年五輪については「正直、4年後までは考えて