ＤＯＭＯＴＯの堂本光一（４７）と俳優の井上芳雄（４６）がホストを務め、帝国劇場上演作の名曲などを披露する全国コンサートツアー「ＮｅｗＨＩＳＴＯＲＹＣＯＭＩＮＧＡＲＥＮＡＬＩＶＥ―ＴｈｅＩｍｐｅｒｉａｌＴｈｅａｔｒｅＳｙｍｐｈｏｎｙ―」（８月７日開幕、演出・上田一豪氏）が開催されることが１３日、分かった。１９１１年に開場した“ミュージカルの聖地”東京・帝国劇場（建て替え中、２０３０