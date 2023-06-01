女優・河合優実（２５）がメッセンジャーを務める「サントリー生ビール」の新テレビＣＭ「沁みるあゆみさん（勇気）」編が、２０日から全国で順次オンエアされる。今作は愛媛県今治市を舞台としたドラマ仕立てのストーリーとなっており、瀬戸内海の絶景で等身大のヒロインを熱演した。河合は青果市場で働く若手社員・今野あゆみ役として登場。仕事終わりの居酒屋のテラス席で夕暮れ時の海を眺めながら、職場で自分が勇気を振り