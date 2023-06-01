乃木坂46の最新シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」が、4月14日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」の1位に初登場。女性アーティスト歴代2位の「シングル連続1位獲得作品数」記録【※1】を40作連続、「シングル通算1位獲得作品数」記録【※2】を通算40作目にいずれも自己更新した。【動画】乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」ミュージックビデオ初週売上は51万8236枚で、2026年3月23日