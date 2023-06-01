俳優の吉沢亮が、大正製薬リポビタンDのブランドプロモーション『リポビタンDays』のCMキャラクターに就任した。14日から放送の新TVCM『僕のリポビタンDays（登場）』篇に出演し、前向きに頑張る人たちへエールを送る。【動画】メイキング＆インタビュー！短髪スタイルで笑顔をみせる吉沢亮本CMで吉沢は、不器用ながらも一生懸命仕事と向き合う建築デザイナー役を演じる。「つづけ、夢中。」というメッセージを掲げ、頑張りす