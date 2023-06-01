NEWSのメンバー・増田貴久の最新アルバム『増田貴久のカバー』が、4月14日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で1位に初登場。前作『喜怒哀楽』（2025年2月24日付）に続く2作連続、通算2作目の1位を獲得した。【動画】増田貴久の最新アルバム『増田貴久のカバー』ティザー映像初週売上は、『喜怒哀楽』の初週売上8.3万枚を超える自己最高の9.5万枚を記録。さらに、中島健人『IDOL1ST』の初週売上7.0万枚を超え、ソロ