2025年2月から建て替えのため休館となった帝国劇場が、2030年度（予定）の開場までにおいて、過去・現在・未来の帝劇に想いを馳せる機会として、日本ミュージカル界初のアリーナツアー『New HISTORY COMING ARENA LIVE -The Imperial Theatre Symphony-』開催が決定した。ホストは、堂本光一、井上芳雄が務める。【動画】堂本光一＆井上芳雄によるティザー公開共に2000年に帝国劇場に初めて立ち、数々の主演舞台で帝劇における