松山英樹（34＝LEXUS）にとって15回目のマスターズが終わった。結果は通算5アンダーで12位。残念ながら21年以来5年ぶり2度目の優勝には届かなかった。とはいえ、4年ぶりにトップ20入りを果たした。これが普通の日本選手なら大健闘と言える成績なのだが、本人はどう捉えているのだろうか。取材エリアで聞いてみた。「15回目のマスターズは、どんな大会でしたか？」。松山は「うーん」と首をかしげ、少し考えてから「分から