お笑いコンビ・アンタッチャブルの山崎弘也とモデル・俳優の生見愛瑠が、14日から放送されるアサヒ飲料『アサヒ おいしい水 天然水 シンプルeco ラベル』の新TVCM「ごみ捨て間に合いはがし」篇、「両手重たくてもはがし」篇、「オムニバスはがし」篇の3篇に出演する。バラエティや雑誌など、共演経験の多い2人が息の合った掛け合いを披露するほか、プライベートに迫るインタビューも実施された。【動画】ラベル剥がしチャレンジ