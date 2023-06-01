京都府南丹市の山林で子どもとみられる遺体が見つかりました。南丹市では男子児童が行方不明となっていて、警察は関連を調べると共に身元の確認を急いでいます。警察によりますと、きのう午後4時45分ごろ、南丹市園部町の山林で仰向けで倒れている遺体が見つかりました。相当な期間が経っていて、年齢や性別は分かっていませんが、小柄で子どもの可能性があるということです。南丹市では、園部小学校6年の安達結希さん（11）が先月