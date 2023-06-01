アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議で、アメリカ側がイランのウラン濃縮活動の「20年間の停止」を求めたと複数のアメリカメディアが報じました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」などは13日、アメリカ政府関係者らの話として、パキスタンで11日から開かれていたイランとの戦闘終結をめぐる協議の場で、アメリカ側がイランのウラン濃縮活動の「20年間の停止」を提案したと報じました。イラン側は提案を受け入れず、停止