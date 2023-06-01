堂本光一（47）と俳優井上芳雄（46）がホスト役を務めるコンサート「New HISTORY COMING ARENA LIVE−The Imperial Theatre Symphony−」（8月7日から、東京ガーデンシアターなど4都市5会場）の開催が決定した。日本ミュージカル界初のアリーナツアーだ。演劇界の殿堂・帝劇を彩ってきた作品や、さまざまなミュージカル作品の不朽の名曲が披露される。ともに00年に帝劇に初めて立ち、劇場の“顔”となった堂本と井上を先頭に、レ