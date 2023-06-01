NY株式13日（NY時間14:16）（日本時間03:16） ダウ平均47991.30（+74.73+0.16%） ナスダック23059.68（+156.79+0.68%） CME日経平均先物57415（大証終比：+835+1.45%） 欧州株式13日終値 英FT100 10582.96（-17.57-0.17%） 独DAX 23742.44（-61.51-0.26%） 仏CAC40 8235.98（-23.62-0.29%） 米国債利回り 2年債 3.781（-0.015） 10年債 4.299（-0.018） 30年債 4.901