◇セリエAパルマ1―1ナポリ（2026年4月12日）パルマの日本代表GK鈴木彩艶が高精度のロングキックで先制点の起点となった。開始直後に自陣ゴールエリアのすぐ外から60メートル超のフィードを最前線のFWエルフェジに通し、頭でつないだボールをFWストレフェッザがゴール。わずか35秒で2位ナポリから先制点を奪った。初先発で初アシストを記録した1メートル96のエルフェジは高さを生かしたパスに「高くジャンプしたので（鈴木